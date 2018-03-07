والد "دودي الفايد" متهم بالتحرش.. وموظفاته عشن تجارب مروعة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لا شيء يمكن أن يوقف اتهامات التحرش حتى وإن طال الزمن بها، فهذه الجريمة لا تمحى إذا ما تمسكت الضحية بحق الإدلاء بتفاصيل الجرم للشرطة، بعد سنوات يواجه الملياردير المصري "محمد الفايد" (البالغ 89 سنة) حاليا باتهام التحرش الجنسي بموظفاته في المتجر الشهير " هارودز" الذي كان يملكه سابقا..

الملياردير المصري الذي اكتسح اسمه وسائل الاعلام العالمية خلال حادث السير الشهير الذي أودى بحياة الأميرة ديانا وإبنه في باريس، اليوم يعود إسمه للواجهة لكن في قضية "تحرش جنسي"، حيث قدمت ثلاث نساء إدعاءات ضد الملياردير المصري خلال مقابلة تلفزيونية، حيث زعمن مرورهن بتجارب مروعة، وكانت أكثر الشهادات قوة، شهادة سيدة كشفت أنها تعرضت للتحرش بها من طرف الفايد حينما كانت في عمر 15 سنة، حيث قدم لها إغراءات عدة من قبيل الهدايا القيمة.. وذلك وفق ما ورد في صحيفة الـ"دايلي ميل"..

في المقابل صرحت نفس السيدة، أن الفايد طلب منها أن تقيم علاقة جنسية معه لقاء مبلغ مادي وهو الأمر الذي رفضت فعله!



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