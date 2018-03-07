"مذكرة حب" بخط يد "إينشتاين" تعرض للبيع.. ماذا كتب فيها؟

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لأن الحب والاعجاب لا يعرف سنا ولا يعترف بوجود الحدود، وأن قلوب العلماء تدق كذلك، فإن إينشتاين دق قلبه فجأة لفتاة تصغره بعشرين عاما خلال زيارته لفلورنسا.. التي سعى للقائها لكنها رفضت مقابلته لأنها أحست بالخجل، فاضطر إلى ترك خطاب لها مكتوب بخط يده، وهو الخطاب الذي يعرض حاليا في مزاد أقيم في القدس، وبيع بمبلغ (6100 دولار)..

في التفاصيل، أوردت دار المزادات بالقدس، أن ألبرت إينشتاين كان مهتما بلقاء طالبة كيمياء شابة تسمى إليزابيت، كانت تعيش في الطابق العلوي بفلورنسا، وهي ابنة كيميائي شهير، ولأنه فشل في لقائها، فقد ترك مذكرة موقعة بالألمانية تقول: "إلى الباحثة العلمية، التي أنحني تحت أقدامها وأجلس يومين كاملين كهدية تعبيرا عن الود"، وهي المذكرة التي ترجع لتاريخ أكتوبر 1921 وفق موقع (تايمز).



الجدير بالذكر، أن عبارة "الجلوس عند أقدام شخص" هي عبارة متداولة بالألمانية، وتدل على المودة لشخص ما".. هذا الخطاب أثار إعجاب الأشخاص المهتمين بعالم نظرية "النسبية"، وتم بيعه بمبلغ مبالغ فيه شيئا ما..

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