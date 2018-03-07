سارق "الأوسكار".. يختلس المجسم ويوثق سرقته بفخر!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



كان من الحاضرين في حفل الأوسكار، ولأن طموحه كان أكبر فقد تصيد الفرصة لسرقة مجسم "الأوسكار في غفلة من صاحبته، لم يكتف بجرم السرقة، بل اعتبرها مشروعة، وأعلن عنها في فيديو مصور التقطه بمجرد وصول المجسم إلى يده معبرا عن فرحته..

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في التفاصيل، غافل السارق الأخرق "تيري برايانت" (47 عاما) الممثلة الأمريكية "فرانسس ماكدورماند" واختلس الجائزة بخفة كبيرة من على الطاولة في حفل العشاء الذي أقيم عقب حفل توزيع الجوائز..







لم يضع السارق في حسبانه أنه في المكان الخطأ لتنفيذ السرقات، فقد كان محاطا بالمصورين، حيث كان المصور الخاص للطاهي "وولفغانغ باك" على أهبة الاستعداد لاقتناص لقطة للسارق، وكان له بالمرصاد ملتقطا صورة لـ" برايانت " بالجرم المشهود عندما كان يحاول المغادرة، الشيء الذي ساعد الشرطة في إلقاء القبض عليه، وفق موقع (variety).

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(مصدر الصورة: تويتر)



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