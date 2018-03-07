اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 7 آذار / مارس:



161 - وفاة الامبراطور أنطونيوس بيوس وتولي ابناه بالتبني ماركوس أوريليوس ولوسيوس فيرسوس الحكم.

238 - الرومان يقومون بثورة في أفريكا ضد حكم ماكسيمينوس ثراكس وينتخبون جورديان الأول حاكما لهم.

1849 - حل البرلمان النمساوي.

1862 - الحرب الأهلية الأمريكية: جيش الاتحاد يهزم جيش الكونفدراليين في موقعة بيا ريدج في أركنساس.

1876 - ألكسندر غراهام بيل يحصل على براءة اختراع على اختراعه الهاتف.

1886 - إنشاء مدينة لابريا في ولاية الأمازون بالبرازيل لتصبح اليوم مقاطعة لابريا.

1902 - حرب البوير الثانية: في معركة تويبوتش قام قائد بوير كوس دي لا ري بالحاق البريطانيين أكبر هزيمة منذ بداية الحرب.

1912 - أعلن روال أموندسن أنه استطاع الوصول إلى أبعد نقطة في القطب الجنوبي في 14 ديسمبر 1911.

1942 - القوات البريطانية تحتل إثيوبيا وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

1945 - قوات التحالف تعبر نهر الراين، والقوات الأمريكية تدخل ألمانيا وذلك في الحرب العالمية الثانية.

1945 - الحرب العالمية الثانية: القوات الأمريكية تستولي على جسر لوديندورف على نهر راين.

1950 - الحرب الباردة: الاتحاد السوفياتي ينكر أن كلاوس فوخس جاسوسٌ له.

1951 - الحرب الكورية: قوات الأمم المتحدة بقيادة فريق أول ماثيو ريدجواي تتعدى على قوات صينية.

1962 - افتتاح أول جلسة من جلسات مفاوضات إيفيان التي أدت إلى استقلال الجزائر.

1968 - حرب فيتنام: الولايات المتحدة وجيش جنوب فيتنام يبدؤون عملية ترونغ كونغ دينه من أجل اخراج قوات فيت كونغ من مدينة مي ثو.

1979 - الرئيس الأمريكي جيمي كارتر يقوم بأول زيارة لرئيس أمريكي إلى مصر.

1989 - إيران تقطع علاقتها الدبلوماسية مع المملكة المتحدة بسبب سلمان رشدي وروايته المثيرة للجدل.

1994 - حقوق التأليف والنشر: المحكمة العليا للولايات المتحدة تسمح باستخدام محدود من المواد محفوظة حقوق التأليف والنشر دون اشتراط إذن من أصحاب الحقوق.

2007 - مجلس العموم البريطاني يصوت على الموافقة على أن يكون مجلس اللوردات بالانتخاب 100%.

2009 - تصميم التلسكوب الفضائي كبلر من أجل استكشاف كوكب أرضي آخر يستطيع البشر العيش فيه.

2010 - العراقيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الثانية بعد سقوط نظام صدام حسين.

2011 - وزارة الداخلية التونسية تصدر قراراً يلغي إدارة أمن الدولة التي كانت تضم البوليس السياسي المتهم باعتقالات وعمليات تعذيب في عهد نظام الرئيس زين العابدين بن علي.

2015 - الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يعلن عدن عاصمة مؤقتة لليمن بدلاً من صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

2016 - هجوم لعناصر من تنظيم داعش يستهدف مدينة بنقردان التونسية.

2017 - ويكيليكس تنشر سلسلة وثائق ومُستندات تحت عنوان «ڤولت 7» تنُص على تجسس وكالة المُخابرات المركزيَّة الأمريكيَّة على الهواتف والتلفازات الذكيَّة وبعض مُتصفحات شبكة الإنترنت باستخدام أنظمة تشغيلها.



مواليد

1678 - فيليبو يوفارا، معماري إيطالي.

1765 - نسيفور نيبس، عالم فيزياء فرنسي.

1785 - ألساندرو مانزوني، شاعر إيطالي.

1792 - جون هيرشل، عالم رياضيات وفلكي إنكليزي.

1857 - يوليوس فاغنر فون يورغ، طبيب نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1927.

1872 - بيت موندريان، رسام هولندي.

1917 - كوكا، ممثلة مصرية.

1921 - أحمد لوكسر، ممثل مصري.

1934 - إكريم بورا، ممثل تركي.

1936 - جورج بيريك، روائي فرنسي.

1938 - ديفيد بلتيمور، عالم بيولوجيا أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1975.

1939 - دانيال غيرار، مغني وملحن فرنسي.

1940 - رودي دوتشكه، قائد طلابي ألماني.

1955 - الأمير الوليد بن طلال، رجل أعمال سعودي وأحد أفراد الأسرة الملكية في السعودية.

1956 - براين كرانستون، ممثل أمريكي.

1960 - إيفان ليندل، لاعب كرة مضرب أمريكي.

1962 - تايلور داين، مغنية أمريكية.

1964 - واندا سايكس، ممثلة أمريكية.

1966 - حنان يوسف، ممثلة مصرية.

1967 - محسن الرملي، كاتب عراقي.

1970 - ريتشل وايز، ممثلة إنكليزية.

1971 - بيتر سارسجارد، ممثل أمريكي.

1975 - حنان ترك، ممثلة مصرية.

1977 - جانلوكا غرافا، لاعب كرة قدم إيطالي.

1978 - أرماندو وولي، سياسي أمريكي.

1981 - شذى سبت، ممثلة بحرينية.

1983 - مانوتشو غونكالفز، لاعب كرة قدم أنغولي.

1984 - ماتيو فلاميني، لاعب كرة قدم فرنسي.

1985 - عبد العزيز الحشاش، كاتب كويتي.

1987 - حاتم بن عرفة، لاعب كرة قدم فرنسي.



وفيات

322 ق.م - أرسطو، فيلسوف إغريقي.

161 أنطونيوس بيوس، إمبراطور الإمبراطور روماني الخامس عشر.

1274 - توما الأكويني، فيلسوف إيطالي.

1932 - أريستيد بريان، رئيس وزراء فرنسا حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1926.

1952 - برمهنسا يوغانندا، معلم هندي.

1954 - أوتو ديلس، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1950.

1959 - إيتشيرو هاتوياما، رئيس وزراء اليابان.

1995 - نجيب الكيلاني، أديب مصري.

1997 - فاروق إبراهيم، لاعب كرة قدم كويتي.

1997 - إدوارد بورسيل، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1952.

1998 - آدم يشاري، جنرال في قوات جيش تحرير كوسوفو.

1999 - ستانلي كوبريك، مخرج أفلام أمريكي.

2006 - حمدي غيث، ممثل مصري.

2006 - علي فاركا توري، موسيقي مالي.

2006 - جوردون باركس، فوتوغرافي أمريكي.

2012 - فلودزميزيرز سمولاريك، لاعب كرة قدم بولندي.



أعياد ومناسبات

يوم المعلم في ألبانيا.

يوم الصمت في بالي.

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