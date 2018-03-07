اليوم في التاريخ
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.
حدث في مثل هذا اليوم 7 آذار / مارس:
161 - وفاة الامبراطور أنطونيوس بيوس وتولي ابناه بالتبني ماركوس أوريليوس ولوسيوس فيرسوس الحكم.
238 - الرومان يقومون بثورة في أفريكا ضد حكم ماكسيمينوس ثراكس وينتخبون جورديان الأول حاكما لهم.
1849 - حل البرلمان النمساوي.
1862 - الحرب الأهلية الأمريكية: جيش الاتحاد يهزم جيش الكونفدراليين في موقعة بيا ريدج في أركنساس.
1876 - ألكسندر غراهام بيل يحصل على براءة اختراع على اختراعه الهاتف.
1886 - إنشاء مدينة لابريا في ولاية الأمازون بالبرازيل لتصبح اليوم مقاطعة لابريا.
1902 - حرب البوير الثانية: في معركة تويبوتش قام قائد بوير كوس دي لا ري بالحاق البريطانيين أكبر هزيمة منذ بداية الحرب.
1912 - أعلن روال أموندسن أنه استطاع الوصول إلى أبعد نقطة في القطب الجنوبي في 14 ديسمبر 1911.
1942 - القوات البريطانية تحتل إثيوبيا وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.
1945 - قوات التحالف تعبر نهر الراين، والقوات الأمريكية تدخل ألمانيا وذلك في الحرب العالمية الثانية.
1945 - الحرب العالمية الثانية: القوات الأمريكية تستولي على جسر لوديندورف على نهر راين.
1950 - الحرب الباردة: الاتحاد السوفياتي ينكر أن كلاوس فوخس جاسوسٌ له.
1951 - الحرب الكورية: قوات الأمم المتحدة بقيادة فريق أول ماثيو ريدجواي تتعدى على قوات صينية.
1962 - افتتاح أول جلسة من جلسات مفاوضات إيفيان التي أدت إلى استقلال الجزائر.
1968 - حرب فيتنام: الولايات المتحدة وجيش جنوب فيتنام يبدؤون عملية ترونغ كونغ دينه من أجل اخراج قوات فيت كونغ من مدينة مي ثو.
1979 - الرئيس الأمريكي جيمي كارتر يقوم بأول زيارة لرئيس أمريكي إلى مصر.
1989 - إيران تقطع علاقتها الدبلوماسية مع المملكة المتحدة بسبب سلمان رشدي وروايته المثيرة للجدل.
1994 - حقوق التأليف والنشر: المحكمة العليا للولايات المتحدة تسمح باستخدام محدود من المواد محفوظة حقوق التأليف والنشر دون اشتراط إذن من أصحاب الحقوق.
2007 - مجلس العموم البريطاني يصوت على الموافقة على أن يكون مجلس اللوردات بالانتخاب 100%.
2009 - تصميم التلسكوب الفضائي كبلر من أجل استكشاف كوكب أرضي آخر يستطيع البشر العيش فيه.
2010 - العراقيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الثانية بعد سقوط نظام صدام حسين.
2011 - وزارة الداخلية التونسية تصدر قراراً يلغي إدارة أمن الدولة التي كانت تضم البوليس السياسي المتهم باعتقالات وعمليات تعذيب في عهد نظام الرئيس زين العابدين بن علي.
2015 - الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يعلن عدن عاصمة مؤقتة لليمن بدلاً من صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
2016 - هجوم لعناصر من تنظيم داعش يستهدف مدينة بنقردان التونسية.
2017 - ويكيليكس تنشر سلسلة وثائق ومُستندات تحت عنوان «ڤولت 7» تنُص على تجسس وكالة المُخابرات المركزيَّة الأمريكيَّة على الهواتف والتلفازات الذكيَّة وبعض مُتصفحات شبكة الإنترنت باستخدام أنظمة تشغيلها.
مواليد
1678 - فيليبو يوفارا، معماري إيطالي.
1765 - نسيفور نيبس، عالم فيزياء فرنسي.
1785 - ألساندرو مانزوني، شاعر إيطالي.
1792 - جون هيرشل، عالم رياضيات وفلكي إنكليزي.
1857 - يوليوس فاغنر فون يورغ، طبيب نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1927.
1872 - بيت موندريان، رسام هولندي.
1917 - كوكا، ممثلة مصرية.
1921 - أحمد لوكسر، ممثل مصري.
1934 - إكريم بورا، ممثل تركي.
1936 - جورج بيريك، روائي فرنسي.
1938 - ديفيد بلتيمور، عالم بيولوجيا أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1975.
1939 - دانيال غيرار، مغني وملحن فرنسي.
1940 - رودي دوتشكه، قائد طلابي ألماني.
1955 - الأمير الوليد بن طلال، رجل أعمال سعودي وأحد أفراد الأسرة الملكية في السعودية.
1956 - براين كرانستون، ممثل أمريكي.
1960 - إيفان ليندل، لاعب كرة مضرب أمريكي.
1962 - تايلور داين، مغنية أمريكية.
1964 - واندا سايكس، ممثلة أمريكية.
1966 - حنان يوسف، ممثلة مصرية.
1967 - محسن الرملي، كاتب عراقي.
1970 - ريتشل وايز، ممثلة إنكليزية.
1971 - بيتر سارسجارد، ممثل أمريكي.
1975 - حنان ترك، ممثلة مصرية.
1977 - جانلوكا غرافا، لاعب كرة قدم إيطالي.
1978 - أرماندو وولي، سياسي أمريكي.
1981 - شذى سبت، ممثلة بحرينية.
1983 - مانوتشو غونكالفز، لاعب كرة قدم أنغولي.
1984 - ماتيو فلاميني، لاعب كرة قدم فرنسي.
1985 - عبد العزيز الحشاش، كاتب كويتي.
1987 - حاتم بن عرفة، لاعب كرة قدم فرنسي.
وفيات
322 ق.م - أرسطو، فيلسوف إغريقي.
161 أنطونيوس بيوس، إمبراطور الإمبراطور روماني الخامس عشر.
1274 - توما الأكويني، فيلسوف إيطالي.
1932 - أريستيد بريان، رئيس وزراء فرنسا حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1926.
1952 - برمهنسا يوغانندا، معلم هندي.
1954 - أوتو ديلس، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1950.
1959 - إيتشيرو هاتوياما، رئيس وزراء اليابان.
1995 - نجيب الكيلاني، أديب مصري.
1997 - فاروق إبراهيم، لاعب كرة قدم كويتي.
1997 - إدوارد بورسيل، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1952.
1998 - آدم يشاري، جنرال في قوات جيش تحرير كوسوفو.
1999 - ستانلي كوبريك، مخرج أفلام أمريكي.
2006 - حمدي غيث، ممثل مصري.
2006 - علي فاركا توري، موسيقي مالي.
2006 - جوردون باركس، فوتوغرافي أمريكي.
2012 - فلودزميزيرز سمولاريك، لاعب كرة قدم بولندي.
أعياد ومناسبات
يوم المعلم في ألبانيا.
يوم الصمت في بالي.
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