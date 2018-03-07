أردنيون يناقشون ظاهرة الإنتحار المنتشرة في البلاد
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)
ناقش مستخدمو تويتر في الأردن الارتفاع في حالات الانتحار بالبلد مؤخرا والذي أكدته صحف محلية.
وانتشر وسم #الانتحار_مو_موضه ليظهر في قائمة أكثر الوسوم انتشارا في الأردن وورد عليه نحو ألفي تغريدة.
وناقش المستخدمون الأمراض النفسية أو المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي قد تكون وراء ارتفاع معدل حالات الانتحار بالمملكة، ناصحين من يفكرون بالانتحار بالعدول عنه.
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