طلاب سيناء يستغيثون بسبب تعطل الدراسة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

ظهر في قائمة أكثر الوسوم تداولا في مصر وسم حمل عنوان #طلاب_سينا_مستقبلهم_بيضيع.

ويشير الوسم إلى طلاب الجامعات والمدارس في شبه جزيرة سيناء حيث تجري عملية موسعة للجيش المصري وقوات الشرطة المصرية ضد عناصر "إرهابية" عطلت على إثرها الدراسة.

وتقول الحكومة إنها ستقوم بتسهيلات لمن يريد أن يكمل دراسته في مدن القناة القريبة من سيناء.

وورد على الوسم أكثر من عشرة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

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