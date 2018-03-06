اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 6 آذار / مارس:



1521 - فرديناندو ماجلان يكتشف جزيرة غوام.

1799 - نابليون الأول يحتل يافا في فلسطين وجنوده يقومون بقتل أكثر من 2000 أسير ألباني.

1831 - طرد الروائي إدغار آلان بو من "أكاديمية ويست بوينت العسكرية".

1836 - القوات المكسيكية تستولي على "حصن إل ألامو" بتكساس وذلك بعد أن تم القضاء على الجنود المدافعين عن الحصن والذي كان عددهم 189 محاربا وذلك في معركة إل ألامو.

1902 - تم تأسيس نادي ريال مدريد.

1943 - إرفين رومل الملقب بثعلب الصحراء يخوض آخر معاركه في شمال أفريقيا، وهي معركة مدنين بالصحراء التونسية.

1946 - تأسيس وكالة الدفاع السعودية والتي عرفت فيما بعد بوزارة الدفاع السعودية.

1957 - استقلال غانا عن المملكة المتحدة.

1999 - الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة يتسلم الحكم في البحرين خلفاً لوالده الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة.

2014 - علماء يكتشفون عينة حية عمرها 30,000 عام لفيروس بيثو، حيث اعتُبر أكبر فيروس مكتشف حتى الآن.

2014 - السُلطات الليبيَّة تتسلَّم من النيجر السَّاعدي القذَّافي نجل الزعيم السابق مُعمَّر القذَّافي.

2015 - المركبة الفضائية داون التابعة لوكالة ناسا، تتمركز في مدار حول الكوكب القزم سيريس.



مواليد

1340 - جون غونت، أحد أغنى أغنياء العالم عبر التاريخ.

1405 - خوان الثاني، ملك مملكة قشتالة.

1459 - جاكوب فوغر، مصرفي ألماني.

1475 - ميكيل انجيلو، رسام ونحات إيطالي.

1806 - إليزابيث باريت براونينغ، شاعرة إنكليزية.

1831 ـ فيليب شيريدان، قائد عسكري أمريكي وأحد قادة الجيش الاتحادي في الحرب الأهلية الأمريكية.

1926 - آلان جرينسبان، رئيس مجلس نظام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.

1927 - غابرييل غارثيا ماركيث، أديب كولومبي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1982.

1950 - هيروتاكا سزوكي، ممثل ياباني.

1954 - رزيقة الطارش، ممثلة إماراتية.

1961 - سعاد علي، ممثلة بحرينية.

1962 - أيمن عزب، ممثل مصري.

1975 - أراسيلي أرامبولا، ممثلة مكسيكية.

1983 - أندرانيك تيموريان، لاعب كرة قدم إيراني.



وفيات

1040 - ابن الهيثم، عالم رياضيات وبصريات وفلكي وفيزيائي عربي.

1754 - هنري بلهام، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1967 - زولتان كودالي، موسيقي هنغاري.

1973 - بيرل بوك، كاتبة أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1938.

1999 - عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين.

2005 - هانز بيته، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1967.

2009 - بدر القطامي، رسام تشكيلي كويتي.

2011 - يان بوبلوهار، لاعب كرة قدم سلوفاكي.

2016 - نانسي ريغان، زوجة رونالد ريغان الرئيس اللأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.



أعياد ومناسبات

عيد الاستقلال في غانا.

يوم إل ألامو في تكساس نسبة إلى معركة إل ألامو.

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