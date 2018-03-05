فيديو .. فتاة تضرب مجموعة من الشباب في حديقة بالرياض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

رصدت مقاطع فيديو حدوث فوضى عارمة في حديقة بشارع العليا، أبرزت تجمهر شباب حول فتاة وتحرش بعضهم بها، فيما تمسك هي بعصا تهاجمهم بها.

مظاهر فوضى سادت المكان وسط انتقادات لاذعة وجهت للفتاة و ذلك على مقربة من مكتبة...

اقرأ أيضا : فيديو.. فتاة توجه لكمات لشاب في مطعم بجدة ومغردون يعلقون

وظهرت الفتاة ممسكة بعصا طويلة، وتهاجم بها المتحلقين حولها والمترصدين لها، مع تعليقات من مصوري الفيديوهات بأنها تتضارب مع الواقفين حولها.

لنشر تغريداتكم عن المواضيع التي تهمكم وأكثر المواضيع رواجا في العالم العربي غردوا لنا على حسابنا على تويتر @akhbar



إقرأ ايضاً:

مذيع سعودي شهير يعمل في حراج بن قاسم لكسب الرزق

مصريون يحتفون بزواج زميلهم السعودي القحطاني (فيديو)