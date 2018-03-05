سفاري دبي تعلن عن ولادة 175 حيواناً جديداً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت سفاري دبي، الموطن الأكثر تنوعاً للحيوانات بدولة الإمارات العربية المتحدة، منذ إطلاقها وحتى اليوم عن ولادة 175 حيواناً جديداً من 30 نوعاً مختلفاً.

ورحّبت حديقة سفاري دبي بمجموعة متنوعة من الحيوانات المولودة ضمن مرافقها التي تضمنت قرد من فصيلة فرفت و22 ظبياً أسوداً و3 ذئاب عربية و12 ثعبان ذُرة وتمساحين من فصيلة تماسيح النيل وخمسة خفافيش مصرية و6 طيورٍ من البط و24 سلحفاة سودانية و3 أشبال بيضاء، وغيرها الكثير.

وتعليقاً على ذلك، قال خالد السويدي مدير إدارة المرافق الترفيهية في بلدية دبي: "يُسعدنا للغاية أن نرى 175 مولوداً جديداً ينضمون إلى عائلة الحيوانات لدى سفاري دبي التي تنمو يوماً بعد يوم، سواء من حيث العدد أو من حيث الأنواع الحيوانية. ويُلقي هذا العدد الكبير من المواليد الجدد الضوء على التنوّع الذي سيجده زوار سفاري دبي، بما في ذلك الحيوانات النادرة مثل الأسد الأبيض الإفريقي، ما يعزز التزامنا بجهود المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض. وندعو مجتمع الإمارات إلى الانضمام إلينا وزيارة الحديقة للتعرف على الحيوانات الجدد".

وقد أصبحت سفاري دبي الوجهة المفضلة لسكان الدولة وزوارها من جميع أنحاء العالم، حيث استقبلت أعداداً كبيرة من أفراد الجمهور منذ إطلاقها في ديسمبر عام 2017.

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