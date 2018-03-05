اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 5 آذار / مارس:



1840 - أحمد باي بن مصطفى يؤسس مدرسة باردو الحربية كأول مدرسة عصرية في تونس لتخريج الضباط والفنيين لجيشه النظامي.

1912 - الطائرات الحربية الإيطالية تقصف الجيش العثماني المتواجد في شمال أفريقيا، وهو أول استعمال للطائرات الحربية في التاريخ.

1953 - الإذاعة السوفياتية تعلن عن وفاة الزعيم جوزيف ستالين.

1958 - الإعلان عن الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة من دمشق وذلك بعد اتحاد مصر وسوريا.

1984 - مجلس النواب اللبناني يسقط اتفاقية السلام مع إسرائيل المعروفة باسم معاهدة 17 أيار.

1991 - إندلاع الانتفاضة الشعبانية في جنوب العراق وفي كردستان العراق بعد هزيمة الجيش العراقي في حرب الكويت.

2001 - أكثر من 35 حاجًا يلقون مصرعهم في مكة المكرمة إثر تدافع الحجاج.

2015 - تغيير وزاري محدود بمصر يتضمن إقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم.

2015 - تنظيم داعش يدمر بالجرافات أنقاض مدينة كالح عاصمة آشور بين سنتي 870 و610 قبل الميلاد.



مواليد

1693 - يوهان ياكوب فتستاين، ثيولوجي سويسري.

1696 - جامباتيستا تييبولو، رسام إيطالي.

1890 - بشارة واكيم، ممثل مصري.

1903 - زكي رستم، ممثل مصري.

1908 - ريكس هاريسون، ممثل إنكليزي.

1918 - جيمس توبن، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1981.

1924 - سامية جمال، راقصة شرقية وممثلة مصرية.

1936 - كنعان سوديندو بانانا، رئيس زيمبابوي.

فلاديمير ماسلاتشينكو، لاعب كرة قدم سوفياتي.

1937 - أولوسيجون أوباسانجو، رئيس نيجيريا.

1942 - فيليبي غونزاليس، رئيس وزراء إسبانيا.

1943 - لوتشو باتيستي، مغني إيطالي.

1947 - أسمهان توفيق، ممثلة فلسطينية تعمل في الفن الخليجي.

1953 - مايكل ساندل، فيلسوف أمريكي.

1955 - أحمد علي الزين، روائي وصحفي لبناني.

1956 - سمر سامي، ممثلة سورية.

1962 - أمينة العنابي، ممثلة ومغنية تونسية.

1967 - ولد الديرة، ممثل كويتي.

1971 - يوري لوينثال، ممثل أداء صوتي أمريكي.

1973 - محمد الحجي، ممثل سعودي.

1974 - إيفا ميندز، ممثلة أمريكية.

1976 - لورا أبو أسعد، ممثلة سورية.

196 - رشا رزق، مغنية سورية.

1986 - شيكابالا، لاعب كرة قدم مصري.

1987 - آنا تشاكفيتادزه، لاعبة كرة مضرب روسية.

1988 - فيارني فيوارسون، لاعب كرة قدم آيسلندي.

1989 - جايك لويد، ممثل أمريكي.

1996 - تايلور هيل، عارضة أمريكية.



وفيات

1827 - بيير لابلاس، عالم رياضيات فرنسي.

1827 - ألساندرو فولتا، عالم فيزياء إيطالي.

1953 - جوزيف ستالين، رئيس الاتحاد السوفيتي وأحد أعلام الشيوعية ومن أهم أقطاب الحرب العالمية الثانية.

1966 - آنا أخماتوفا، شاعرة روسية.

1982 - صلاح نصر، مدير المخابرات المصرية.

1982 - جون بيلوشي، ممثل أمريكي.

1994 - عبد الله السلال، رئيس الجمهورية العربية اليمنية.

2011 - ألبيرتو غرانادو، دكتور وكاتب أرجنتيني / كوبي.

2013 - هوغو تشافيز، رئيس فنزويلا وقائد الثورة البوليفارية الاشتراكية.

2016 - حسن الترابي، سياسي سوداني.

2016 - راي توملينسون، مبرمج أمريكي وصاحب فكرة البريد الإلكتروني.



أعياد ومناسبات

يوم التعلم من "لي فينغ" في الصين.

بداية فصل استيقاظ الحشرات في التقويم الصيني.

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