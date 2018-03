أفضل 10 أفلام لهذا الأسبوع

تعرفوا على ترتيب أفضل 10 أفلام في شباك التذاكر الأمريكي لهذا الأسبوع

- إحتل فيلم Early Man المركز العاشر خلال الأسبوع الثاني من عرضه. حيث حقق 1,773,963 دولار متراجعا بنسبة 44.4%.

جاء فيلم Every Day في المركز التاسع في أسبوع عرضه الأول محققا 3,016,149 دولار.

إحتل فيلم The Greatest Showman المركز الثامن خلال الأسبوع العاشر من عرضه. حيث حقق 3,411,649 دولار متراجعا بنسبة 32.2%.

إحتل فيلم The 15:17 to Paris المركز السابع خلال الأسبوع الثالث من عرضه. حيث حقق 3,573,259 دولار متراجعا بنسبة 52.9%.

حافظ فيلم Jumanji welcome to the jungle على تواجده في قائمة أفضل الأفلام رغم مرور 10 أسابيع. محتلا المركز السادس بإيرادات وصلت إلى 5,650,497 دولار هذا الأسبوع.



إحتل فيلم Fifty Shades freed المركز الخامس خلال الأسبوع الثالث من عرضه. حيث حقق 7,147,285 دولار متراجعا بنسبة 58.7%.

جاء فيلم Annihilation في المركز الرابع في أسبوع عرضه الأول محققا 11,071,584 دولار.

إحتل فيلم Peter Rabbit المركز الثالث خلال الأسبوع الثالث من عرضه. حيث حقق 12,760,382 دولار متراجعا بنسبة 27.1%.

جاء فيلم Game Night في المركز الثاني في أسبوع عرضه الأول محققا 17,005,332 دولار.

حافظ فيلم Black Panther على المركز الأول للأسبوع الثاني على التوالي . حيث حقق 111,658,835 دولار متراجعا بنسبة 44.7%.

نسلط الضوء على فيلم جومانجي الذي لا زال يتواجد على لائحة العشر أفضل أفلام على الصعيد العالمي رغم مرور عشر أسابيع من عرضه. هذا الفيلم كان قد حقق ايرادات تمثل ضعف ميزانيته في الأسبوع الثاني من عرضه. الخبراء في مجال السينما يرون أن العامل الذي ساهم في نجاح هذا الفيلم هو اعتماده على عامل النوستالجيا. اذ يسترجع من خلاله المشاهد ذكريات النسخة الأولى التي عرضت سنة 1995 اي قبل اكثر من 20 سنة.

