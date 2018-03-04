بعد نجاح The Muppet Show ديزني تقدم The Muppet Babies

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (scary mommy)



يبدو أن ديزني تحن للماضي وتحديدا لحقبة الثمانينات، وستعود لعرض برنامج الأطفال The Muppet Show ولكن بحلة جديدة.

حيث ستقدم للجيل الجديد من الاطفال في أواخر الشهر الجاري آذار/مارس The muppet Babies وهو سلسلة الرسوم المتحركة الجديدة من بطولة جميع الشخصيات القديمة المفضلة لدينا: كيرميت الضفدع، ملكة جمال الخنزير، فوزي الدب، جونزو، وبالاضافة فإن عشاق البرنامج يتمنون وجود الشخصية الكرتونية بيكر كاميو.

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بثت النسخة الأصلية على شبكة سي بي اس من سنة 1984 الى 1991 وقد كان من أحب المسلسلات الكرتونية عند الأطفال في ذلك الوقت وكان لا يحلو الصباح الا بمشاهدته مع وجبة الفطور.

وبالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بهذه السلسلة الكرتونية، يعيش كل طفل من الدمى المتحركة في دار حضانة معا وتتم مراقبتهم من قبل مربية، وهي شخصية غامضة غير معروفة الوجه، غالبا ما يظهر كتفاها وجواربها المخططة. الاطفال يلعبون ألعاب التظاهر، والتى تصبح بعد ذلك مغامرات حقيقة كلها من نسج خيالهم.

ومن المقرر أن يبدأ العرض في 23 آذار/مارس وسيستمر في جذب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و7 أعوام (أو الأمهات في الأربعينات)،

فإذا كنت تعتقد ان الدمى القديمة رائعة انتظر لترى النسخة الجديدة من المسلسل.

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