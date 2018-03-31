من هو "وليد الشريف" حديث مواقع التواصل الاجتماعي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

مواضيع عديدة شغلت النشطاء على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" كان أبرزها قصة وليد الشريف حيث أصبح "وليد الشريف" حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، واهتمام النشطاء بقصته على تويتر فاق اهتمامهم بالانتخابات الرئاسية المصرية.

وبدأت القصة عندما قرر المواطن المصري محمد الشريف ممازحة أخيه وليد بنشر لافتة كتب عليها "عائلة الشريف ما عدا العاق وليد الشريف.. يؤيدون ويبايعون بكل الحب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة".

وانتشرت اللافتة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى ظهر اسم "وليد الشريف" في أكثر من 25 ألف تغريدة ليتصدر بذلك قائمة أكثر الوسوم تداولا على تويتر في مصر.

وأصبح الخبر وجبة دسمة لمحبي الكوميديا والتعليقات الساخرة، وأطلقوا حملات ساخرة لمعرفة "من هو وليد" وماذا فعل لعائلته لكى يصفوه بالعاق.

لكن بعض الصفحات أدركت أن الصورة مفبركة، مثل حساب "ده بجد".

وهذا ما دفع محمد إلى توضيح ما حصل على صفحته على فيسبوك قائلا :" أنا لما عملت الصورة دي كنت بهزر مع أخويا مش أكتر ومكنتش أعرف إنها هتنتشر بالغباء دا وتوصل إنها تبقى الترند الأول في مصر".

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