مغربيون يطلقون حملة "لا للفرنسسية نعم للإنجليزية"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

أطلق ناشطون مغربيون حملة بعنوان "لا للفرنسية" للمطالبة بالتخلي عن تجريس اللغة الفرنسية، وتعويضها باللغة الإنجليزية.

وأوضح القائمون على الحملة بأن الإنجليزية هي اللغة الأقرب إلى المجال العلمي والتطور التكنولوجي.

وانضم إلى الحملة مغردون تونسيون وجزائريون، دعوا بدورهم إلى إعطاء أهمية أكبر للإنجليزية ومحاربة "مخلفات الاستعمار الفرنسي".

كما استخدم نشطاء على موقع الفيس بوك وسم #لا للفرنسية من أجل التعبير عن عدم رضاهم عن استمرار سيطرة الفرنسية على الجو العام في التعليم المغربي.

في حين قال مغردون أن الأفضل هو تعديل الحملة لتصبح دعوة لتعلم العربية بدلا من الفرنسية حيث انها اللغة الأم ولغة القرآن.

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