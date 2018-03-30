هذا ما فعلته "عازفة ناي".. أثناء عملية جراحية في دماغها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بشكل مفاجئ ظهرت العازفة المحترفة "آنا هنري" في مقطع فيديو وهي تعزف على الناي بهدوء لحنا جميلا جدا، لكنها لم تكن أمام جمهور هذه المرة، بل كانت على سرير العمليات، حيث كان الجراحون ومساعدوهم يجرون لها عملية جراحية دقيقة في دماغها في مستشفى "ميموريال هيرمان"، وهو ما انتشر بشكل ملفت للنظر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفق ما ورد في صحيفة "دايلي ميل" البريطانية..

في التفاصيل تعاني آنا من حالة وراثية تتسبب ارتجاف مستمر في اليدين، وهو ما يؤثر سلبا على قدرتها في العزف، وجاءت العملية كتصحيح لهذه الحالة، حيث أجرى الأطباء عملية تحفيز عميقة للدماغ، وتشمل زرع أقطاب كهربائية في محاولة منهم للحد من ارتجاف اليدين.





والغريب في الأمر، أن "آنا" تحملت آلام العملية، ولم تخضع للتخدير الشامل ليتمكنوا من اختبار فعالية الأقطاب الكهربائية التي زرعت في الدماغ، وهو ما دفعها لإختبار القدرة على العزف خلال إجراء العملية.. يذكر أن العازفة "آنا بدأت تعاني من الارتجاف في يديها منذ أن كانت طفلة، لكن حالتها ازدادت سوءا في السنوات الأخيرة، وهو ما أثر على قدرتها عن عزف الناي..

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