عقاب قاس يطال متورطين في قضية إغتصاب قاصر بالهند

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بعد انتشار جرائم الإغتصاب بشكل قوي في الهند، أصبحت الحكومة مجبرة على سن عقوبات قاسية جدا لردع المذنب، مؤخرا عوقب رجلان مشتبها فيهما بتورطهما في اغتصاب قاصر في الـ 17 من عمرها بالهند، بإجبارهما على التجول عاريين في شوارع بلدة "ينغكيونغ"، وكانت هذه الطريقة أقسى طريقة لعقابهما على فعلتهما المشينة، وفق ما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية

ولم يتم الاكتفاء بهذا العقاب القاسي، بل نقلا بعدها إلى مركز الشرطة، ثم سلما إلى الضابط بعدما تم تصويرهما في شوارع البلدة عبر الهواتف المحمولة، ونشر صورهما للتذكير بمغبة ارتكاب هذه الجريمة..

وتجدر الإشارة إلى أن المراهقة اعترفت للشرطة بأنها تعرضت للاغتصاب من قبل أحد الرجال المحتجزين و3 من أصدقائه، إلا أن العقاب شمل الجميع لأخذ العبرة..

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