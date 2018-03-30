بسبب مرضه الغامض.. "مارتن" عاش كشبح مدة 12 سنة..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

كان يعيش حياة طبيعية جدا، إلا أن "مارتن بيستوريوس" بدأ يعاني من الآثار السلبية لمرض غامض منذ 12 عاما، بدأت تفاصيل قصته مع المرض حينما عاد يوما من المدرسة وهو مصاب بآلام في الحلق، كان يعتقد أن الألم عاديا، لكن بعد مرور أيام قليلة وجد نفسه غير قادر على تناول الطعام والنوم، كما أنه يكافح من أجل الكلام.

بعد ظهور هذه الأعراض تم نقله إلى المستشفى على وجه السرعة لتقديم الدعم له، وإنقاذ حياته، لكن مرضه هذا كان غامضا، ولم يقد الأطباء لمعرفة السبب في ظهور هذه الأعراض الخطيرة..

ظل "مارتن" محاصرا داخل جسده مدة 12 عاما فيما يشبه الموت السريري، ظن الجميع من حوله أنه فاقد للوعي، لكنه استيقظ في سن الـ 15 من عمره، يقول" "لسنوات عديدة ، كنت أشبه بشبح، مع أنه كان باستطاعتي سماع ورؤية كل شيء، لكن "كنت غير مرئي". وهو يعمل حاليا بدوام كامل، كما صرح لشبكة "إن بي سي"..





الجدير بالذكر، أنه بعد استيقاظ "مارتن" من غيبوبته، اكتشف الأطباء أنه كان يسمع و يشعر بالأشياء التي تحدث من حوله، ثم أعيد شعوريا بشكل بطيء إلى عالم الواقع. حاليا يعيش حياة صحية مع زوجته، بعد تخرجه من الجامعة..

وبعد هذه التجربة المريرة، يقول "مارتن".. "تعامل مع الجميع بلطف واحترام، وصن كرامتهم، وارحمهم بغض النظر إذا كان هناك مجال للتواصل والفهم بينكم أم لا"، وأضاف "لا تقلل أبدا من قوة العقل وأهمية الحب والإيمان ولا تتوقف أبدا عن الحلم"..

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