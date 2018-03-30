"الخاطبات" خدمة مدفوعة لمن يبحث عن الحب عبر الانترنت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

"الخاطبات" خدمة مدفوعة تسهل على من يبحث عن الحب عبر الانترنت الوصول إلى شريكه المحتمل.

مع تطور التكنولوجيا وازدياد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت الاخيرة أساسا للعلاقات الاجتماعية بين الأفراد في كافة أنحاء العالم، وأصبح بالإمكان التواصل بين أشخاص لا يعرفون بعضهم البعض، ثم مع الوقت يتطور التواصل حتى يصل إلى تحديد مواعيد للمقابلة لتنتهي في كثير من الأحيان بالصداقة او حتى بالزواج، اذ يبحث آلاف الأشخاص عن شريك الحياة عبر الانترنت.

وبحسب ماتوصلت إليه دراسة حديثة فإن ثلاثة من كل عشرة أشخاص في ألمانيا يبحثون عن شريك الحياة عبر الإنترنت، ويدفع كثير منهم مقابل الحصول على عضوية منتظمة في مواقع الزواج، وينفقون في المتوسط حوالي 47 دولارا شهريا.

وهو ما ساعد في انتشار ما يطلق عليه خدمة "الخاطبات" التي تعمل على إتمام الزواج بين طرفين بمقابل مادي.

وفي ألمانيا، تعد وكالات الزواج حلًا شائعا بشكل متزايد لمشاكل تأخر سن الزواج، وتقوم الفكرة بإعلام عملاء خدماتها المدفوعة بالشركاء المحتملين لهم.

وقبل ظهورها في ألمانيا انتشرت هذه الطريقة في الولايات المتحدة، إذ تعتمد خدمة "الخاطبات" على إنشاء ملفات شخصية لهم واختيار صورهم، بل وحتى القيام بإرسال رسائل باسمهم لتحديد موعد مع الشريك المفترض، وبمجرد الانتهاء من تحديد مواعيد مع مرشحين مناسبين، ينتهي الأمر بالعميل أن يذهب ليعرف إذا ما كان هناك قبول على المستوى الشخصي بين الطرفين أم لا.

ويسعى الرجال على وجه الخصوص للحصول على خدمة "الخاطبات"، وهم في الغالب رجال أعمال ليس لديهم وقت فراغ يذكر، ويحاول البعض التعارف عن طريق الإنترنت للمرة الأولى، في حين أن البعض الآخر يصيبه الإجهاد جراء إجراءات التعارف على الإنترنت.

عبر الهاتف من الرياض الدكتورة ليلى عبدالعزيز الهلالي مستشارة اجتماعية وأسرية

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