أغرب عملية سرقة.. لص يستولي على مجوهرات مدرسة داخل الفصل!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



هل يعقل ذلك؟ هل يمكن أن يتعرض المدرس لعملية السرقة خلال أداء مهامه؟ هذا ما حصل بالضبط في إحدى المدارس التونسية، حيث تعرضت مدرسة بالصف الابتدائي للسرقة داخل صفها أمام التلاميذ بعدما اقتحم اللص بكل

جرأة أسوار المدرسة.

وتحت التهديد بالسلاح وأمام أعين التلاميذ، تمكن السارق من الاستيلاء على مجوهرات المعلمة، ثم فر هاربا، وهو ما سبب حالة من الذعر بين التلاميذ، وقد قامت المعلمة بعدها بتبليغ السلطات فور فرار السارق، وفق موقع "akhbaar24"..

ومن الواضح أن اللص كان تحت تأثير الكحول، وقد استغل عدم إقفال باب المدرسة الابتدائية ليقتحم الصف بدون أدنى صعوبة، هذه الحادثة أثارت جدلا واسعا في تونس، كما دفعت بعدد كبير من المعلمين للاحتجاج أمام المندوبية الجهوية للتربية..

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