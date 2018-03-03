دراسة: السيلفي يكبر الأنف بنسبة 30% عن حجمه الطبيعي

أخبار الآن | دبي -الامارات العربية المتحدة (وكالات)



إذا كنت تشعر بضيق عند النظر للصور السيلفى الخاصة بك بسبب ظهور ملامح وجهك بشكل كبير، فهذا لا يجب أن يقلل ثقتك فى نفسك، لأن هناك أكدت دراسة حديثة ان صورَ السيلفي تعملُ على إظهارِ الأنف بشكلٍ أكبر بنسبةِ 30% عن حجمهِ الطبيعى.

وعلى الرغمِ من مدى سهولةِ التقاطِ هذهِ الصور الشخصية، فإن المسافةَ القصيرة من الكاميرا تتحدُ مع العدسة واسعةِ الزاوية لتكبرَ الملامح

وتشرح الدراسة ، فى مجلة "جاما" لجراحة الوجه التجميلية، التى تحمل اسم "تأثير السيلفى على تشويه شكل الأنف"، كيف أثرت هذه الصور على ارتفاع نسبة الراغبين فى إجراء عمليات تجميل للأنف، واستعان الباحثون بفريق من علماء جامعة ستانفورد بقسم علوم الحاسب الآلى لقياس اختلاف حجم الأنف فى الصور.

ويقول بوريس باسكهوفر، أحد مؤلفى الدراسة، "ينشر الشباب باستمرار الصور السيلفى على وسائل التواصل الاجتماعى، ويعتقدون أن هذه الصور تمثل شكلهم الحقيقى، ويمكن أن يكون لها تأثير على حالتهم العاطفية إذا تلقوا تعليقات سيئة".

ووفقا لما جاء على موقع CNET الأمريكى، ففى عام 2017، ذكر 55% من جراحى تجميل الوجه رؤية أن المرضى يريدون فقط إجراء العمليات لكى يظهروا بشكل أفضل فى السيلفى، وهذا يمثل زيادة بنسبة 13% عن العام السابق.

وأظهرت الدراسات أيضا وجود علاقة بين استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية بشكل كثيف والشعور بالغيرة والاكتئاب.



إقرأ أيضاً:

"إيما واتسن" تقدم مليون جنيه سترليني لحملة ضد التحرش