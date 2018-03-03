اليوم في التاريخ
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.
حدث في مثل هذا اليوم 3 آذار / مارس:
1845 - ولاية فلوريدا تعتمد كولاية رقم 27 في الولايات المتحدة.
1857 - نشوب حرب الأفيون الثانية: بريطانيا وفرنسا تبدءان الحرب على الصين.
1861 - ألكسندر الثاني في روسيا يوقع بيان تحرير العبيد.
1875 - لعبة هوكي الجليد تنظم لأول مرة على الإطلاق في صالات مغلقة وكان ذلك في مونتريال بكندا.
1878 - انتهاء الحرب الروسية العثمانية باستعادة بلغاريا استقلالها عن الدولة العثمانية وفقا لمعاهدة سان ستيفانو.
1924 - انتهاء الخلافة الإسلامية رسميًا بإزاحة الخليفة العثماني السلطان عبد المجيد الثاني ونفيه هو وجميع أفراد أسرته وذلك على يد مصطفى كمال.
1938 - اكتشاف النفط في السعودية.
1939 - مهاتما غاندي يبدأ بالصوم في مومباي دفاعًا عن وحده واستقلال الهند.
1945 - نهاية معركة مانيلا باسترجاع مانيلا عاصمة الفلبين من اليابان وذلك في نهايات الحرب العالمية الثانية.
1956 - صدور قانون الانتخاب المصري والذي منحت فيه المرأة حق الانتخاب لأول مرة.
2011 - المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر يقبل استقالة رئيس الوزراء أحمد شفيق، ويكلف عصام شرف بتشكيل حكومة جديدة.
2012 - عقد الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى في مصر وذلك لبدأ اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
2014 - أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة تمنح جوائز الأوسكار لفيلم 12 عامًا من العبودية كأفضل فيلم، وماثيو ماكونهي كأفضل ممثل، وكيت بلانشيت كأفضل ممثلة.
مواليد
1845 - جورج كانتور، عالم رياضيات ألماني.
1847 - ألكسندر غراهام بيل، مخترع الهاتف.
1895 - ركنر فرش، اقتصادي نرويجي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1969.
1903 - أليخاندرو كاسونا ، مؤلف أسباني
1911 - جين هارلو ، ممثلة أمريكية
1912 - فاخر فاخر، ممثل مصري.
1917 - سميرة موسى، عالمة ذرة مصرية.
1918 - آرثر كورنبرغ، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1959.
1922 - ناندور هيديكوتي، لاعب كرة قدم هنغاري.
1924 - تومي-إتشي موراياما، رئيس وزراء اليابان.
1928 - عبد الله فرغلي ، ممثل مصري
1930 - إيون إيليسكو، رئيس رومانيا.
1940 - غازي القصيبي ، مؤلف سعودي
1942 - سناء يونس، ممثلة مصرية.
1945 - جورج ميلر ، مخرج أسترالي
1948 - محمد صبحي، ممثل ومؤلف ومخرج مصري.
1950 - سهير رمزي، ممثلة مصرية.
1953 - زيكو، لاعب ومدرب كرة قدم برازيلي.
1955 - محمد الحلو ، موسيقار مصري
1956 - زبيغنيو بونيك، لاعب ومدرب كرة قدم بولندي.
1958 - ميراندا ريتشاردسون ، ممثل إنكليزي
1964 - لورا هارينج ، ممثل أمريكي
1965 - دراغان ستويكوفتش، لاعب كرة قدم صربي.
1966 - فرناندو كولنج، ممثل مكسيكي.
1967 - مروان الكرجوسلي ، موسيقار سوري
1970 - جولي بوين، ممثلة أمريكية.
1971 - يارا صبري، ممثلة سورية.
1971 - زهور حسين، ممثلة بحرينية.
1973 - كزافييه بيتل رئيس وزراء لكسمبورغ الثالث.
1979 - عادل محمود، مغني بحريني.
1979 - ألبرت خوركيرا، حارس مرمى كرة قدم إسباني.
1981 - شذى حسون، مغنية عراقية.
1982 - جيسيكا بيل، ممثلة أمريكية.
1991 - هايلي كيوكو ، ممثل أمريكي
1991 - أحمد وفيق ، مخرج مصري
وفيات
1111 - بوهيموند الأول، أمير أنطاكية.
1703 - روبرت هوك، عالم فيزياء وكيمياء إنكليزي.
1966 ـ موراي راني، مهندس ميكانيكي أمريكي.
1999 - غيرهارد هيرتسبيرغ، عالم كيمياء كندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1971.
2008 - ياسين إسماعيل ياسين، مخرج مصري.
أعياد ومناسبات
عيد التحرير في بلغاريا.
عيد العمال في أستراليا.
اليوم العالمي للأحياء البرية.
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