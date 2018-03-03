اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 3 آذار / مارس:



1845 - ولاية فلوريدا تعتمد كولاية رقم 27 في الولايات المتحدة.

1857 - نشوب حرب الأفيون الثانية: بريطانيا وفرنسا تبدءان الحرب على الصين.

1861 - ألكسندر الثاني في روسيا يوقع بيان تحرير العبيد.

1875 - لعبة هوكي الجليد تنظم لأول مرة على الإطلاق في صالات مغلقة وكان ذلك في مونتريال بكندا.

1878 - انتهاء الحرب الروسية العثمانية باستعادة بلغاريا استقلالها عن الدولة العثمانية وفقا لمعاهدة سان ستيفانو.

1924 - انتهاء الخلافة الإسلامية رسميًا بإزاحة الخليفة العثماني السلطان عبد المجيد الثاني ونفيه هو وجميع أفراد أسرته وذلك على يد مصطفى كمال.

1938 - اكتشاف النفط في السعودية.

1939 - مهاتما غاندي يبدأ بالصوم في مومباي دفاعًا عن وحده واستقلال الهند.

1945 - نهاية معركة مانيلا باسترجاع مانيلا عاصمة الفلبين من اليابان وذلك في نهايات الحرب العالمية الثانية.

1956 - صدور قانون الانتخاب المصري والذي منحت فيه المرأة حق الانتخاب لأول مرة.

2011 - المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر يقبل استقالة رئيس الوزراء أحمد شفيق، ويكلف عصام شرف بتشكيل حكومة جديدة.

2012 - عقد الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى في مصر وذلك لبدأ اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.

2014 - أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة تمنح جوائز الأوسكار لفيلم 12 عامًا من العبودية كأفضل فيلم، وماثيو ماكونهي كأفضل ممثل، وكيت بلانشيت كأفضل ممثلة.



مواليد

1845 - جورج كانتور، عالم رياضيات ألماني.

1847 - ألكسندر غراهام بيل، مخترع الهاتف.

1895 - ركنر فرش، اقتصادي نرويجي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1969.

1903 - أليخاندرو كاسونا ، مؤلف أسباني

1911 - جين هارلو ، ممثلة أمريكية

1912 - فاخر فاخر، ممثل مصري.

1917 - سميرة موسى، عالمة ذرة مصرية.

1918 - آرثر كورنبرغ، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1959.

1922 - ناندور هيديكوتي، لاعب كرة قدم هنغاري.

1924 - تومي-إتشي موراياما، رئيس وزراء اليابان.

1928 - عبد الله فرغلي ، ممثل مصري

1930 - إيون إيليسكو، رئيس رومانيا.

1940 - غازي القصيبي ، مؤلف سعودي

1942 - سناء يونس، ممثلة مصرية.

1945 - جورج ميلر ، مخرج أسترالي

1948 - محمد صبحي، ممثل ومؤلف ومخرج مصري.

1950 - سهير رمزي، ممثلة مصرية.

1953 - زيكو، لاعب ومدرب كرة قدم برازيلي.

1955 - محمد الحلو ، موسيقار مصري

1956 - زبيغنيو بونيك، لاعب ومدرب كرة قدم بولندي.

1958 - ميراندا ريتشاردسون ، ممثل إنكليزي

1964 - لورا هارينج ، ممثل أمريكي

1965 - دراغان ستويكوفتش، لاعب كرة قدم صربي.

1966 - فرناندو كولنج، ممثل مكسيكي.

1967 - مروان الكرجوسلي ، موسيقار سوري

1970 - جولي بوين، ممثلة أمريكية.

1971 - يارا صبري، ممثلة سورية.

1971 - زهور حسين، ممثلة بحرينية.

1973 - كزافييه بيتل رئيس وزراء لكسمبورغ الثالث.

1979 - عادل محمود، مغني بحريني.

1979 - ألبرت خوركيرا، حارس مرمى كرة قدم إسباني.

1981 - شذى حسون، مغنية عراقية.

1982 - جيسيكا بيل، ممثلة أمريكية.

1991 - هايلي كيوكو ، ممثل أمريكي

1991 - أحمد وفيق ، مخرج مصري



وفيات

1111 - بوهيموند الأول، أمير أنطاكية.

1703 - روبرت هوك، عالم فيزياء وكيمياء إنكليزي.

1966 ـ موراي راني، مهندس ميكانيكي أمريكي.

1999 - غيرهارد هيرتسبيرغ، عالم كيمياء كندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1971.

2008 - ياسين إسماعيل ياسين، مخرج مصري.



أعياد ومناسبات

عيد التحرير في بلغاريا.

عيد العمال في أستراليا.

اليوم العالمي للأحياء البرية.

للمتابعة اليومية والمستمرة لـ"اليوم في التاريخ" إضغط هنا.