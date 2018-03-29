قطة بعيون غريبة تلتقي صديقها التوأم..

أخبار الآن | الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

وجدت قطة ذات عين غريبة صديقها المثالي ، وهو صبي يدعى مادن.

كلاهما ولد بعيون ملونة مختلفة وشفة مشقوقة. عندما التقى مادن، وهو صبي في السابعة من العمر بالقطة التي عثرت عليها مجموعة إنقاذ محلية في ولاية مينيسوتا ، بدأ الحب بينهما من النظرة الأولى.

ولد مادن مع حالة نادرة تسمى تغاير لون القزحيتين ، وهي عندما تكون العينان ذات ألوان مختلفة تماما.

عندما علمت والدة مادن عن قطة اسمها فالنتين، والتي تشترك في نفس اختلاف لون العينين كما ابنها، عرفت على الفور أنها القطة المناسبة لابنها لمادن.

عند انتقال مون إلى مسكنه الجديد، كان مادن هناك مع صديق له يمنحه الكثير من الحب والحيوانات الأليفة.

وكما قال مادن في فيديو "لا تكن لئيم مع الآخرين الذين يختلفون عنك. لقد مررت بالكثير من الأشياء الصعبة. أظهروا اللطف للجميع... إذا كان شخص ما يعني لك ، فكن لطيفًا معه. معظم الناس غير المحبوبين بحاجة إلى الحب بشكل كبير".

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