في الصين.. "ما شيد في سنوات يدمر في ثوان معدودة" (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعمل الصين بمبدأ تجديد "الإعمار" عبر تدمير المباني القديمة وبناء أخرى جديدة، مؤخرا أظهر تسجيل مصور لحظات مذهلة لتدمير بناية من 15 طابقا جنوبي الصين، كان المشهد رهيبا حيث تهاوى المبنى الضخم في ثوان معدودة، وتوارى وسط سحابة من الدخان..

استعمل العمال الصينيون لتدمير هذا المبنى الذي تبلغ مساحته 2.5 مليون قدم مربع، "الديناميت"، وقد كان سابقا عبارة عن مركز للمعارض يقارب عمره 20 عاما، ولتجنب الحوادث، أغلقت الشرطة محيط المبنى والمنطقة المجاورة، وأجلت سكان المنطقة درءا للحوادث.. كما أعلنت الشرطة عن عدم الاقتراب من المنطقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما ذكرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية..





هذا المبنى يبلغ عمره 20 عاما، وطوله 45 مترا، وكان المبنى يضم معرضا ومركزا بارزا للمؤتمرات، وقد تم بناؤه من قبل حكومة تشنغدو الشعبية، واستضاف أكثر من 620 فعالية، من بينها معارض وطنية ودولية، ومن المتوقع أن تتحول المنطقة التي كان يرتفع فوقها المبنى إلى مجمع تجاري متعدد الأغراض، يضم مركزا للتسوق ومتنزها ترفيهيا ومكاتب وفندقا..

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