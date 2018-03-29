جوالك شريحتين أو شريحة يتصدر تويتر السعودية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تصدر وسم " #جوالك_شريحتين_او_شريحه" ترند «تويتر» في السعودية، محققاً أكثر من 15 ألف مشاركة خلال ساعات قليلة من إطلاقه،

وأجاب المغردون السعوديين على سؤال الوسم بتوضيح حالة هواتفهم النقالة، وتوضيح أي الحالات أفضل وجود شريحتين أم شريحة.

وتنوعت التغريدات بين الجادة والمرحة والتي كان من أبرزها بداية ماكتبه مطلق الوسم المغرد سالم المزاعل:

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