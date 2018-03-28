رصد جسم غامض في سماء أمريكا

أخبارالآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تم رصد جسم غريب متحرك مجهول الهوية يطير بسرعة فائقة فوق أمريكا (جنوب ولاية أريزوناونيو مكسيكو) من خلال شريط مسجل لمحادثات جرت بين ربابنة 3 طائرات ركاب و برج المراقبة.

وأوضحت صحيفة " Newsweek" أن التسجيل المسموع بشأن هذه الحادثة الغريبة، كان قد كشف عنه لأول مرة موقع " The Drive "، وحدثت وقائعه في 24 فبراير/شباط الماضي، وتعرضت له ثلاث طائرات تابعة لخطوط جوية أمريكية هي "Phoenix Air Learjet 36" و"Airbus A321" ، و"American Airlines Flight 1095"

وأشار المصدر إلى أن أحداث تلك المشاهد الغريبة التي صادفت هذه الطائرات بدأت بعد الظهر، وتلقى مركز " Albuquerque " لشؤون الملاحة الجوية تقارير من عدة طائرات متجهة إلى الشرق أفادت بأن جسما طائرا مجهول الهوية مر فوقها على إرتفاع 40 ألف قدم.

ربابنة الطائرات المدنية الثلاث بحثوا الواقعة مع إدارة الطيران الفيدرالي، وهم في طريقهم فوق المنطقة الواقعة بين النصب التذكاري الوطني لصحراء "سونوران" والركن الجنوبي الغربي لحدود نيو مكسيكو.

تلك المنطقة قالت عنها الصحيفة الأمريكية أنها منبت لعشرات القصص حول ما يعرف بـ"يوفو"، أو الاجسام الطائرة مجهولة الهوية، بما في ذلك الواقعة الأوسع شهرة التي حصلت عام 1947، حين سقط منطاد تابع لسلاح الجو الأمريكي في منطقة روزويل بنيو مكسيكو، إلا أن أنصار "نظرية المؤامرة" يعتقدون أن مركبة فضائية غريبة سقطت حينها في المنطقة.

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