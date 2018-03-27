من أجل التقاعد المبكر.. أرجنتيني تحوّل من ذكر إلى أنثى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

توقف موظف أرجنتيني عن العمل قبل خمس سنوات من السن القانوني للتقاعد، من خلال تغيير حرفٍ واحدٍ من إسمه وحوّل بشكل قانوني جنسه من ذكر إلى أنثى بموجب قانون يسمح بتغيير الجنس من دون الحاجة إلى الخضوع لأي جراحة، وفق موقع "nation".

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فقد تحول "سيرجيو لازاروفيتش" (60 عاما) وهوعامل حكومي من إقليم سالتا الشمالي إلى "سيرجيا" و هدفه من هذا التغيير هو التقاعد باكراً، إذ في الأرجنتين يسمح للنساء بالتقاعد في سنّ الستين لكن يتعين على الرجال الإنتظار حتى يبلغوا سن الخامسة والستين .

على الرغم من أن "سيرجيا" إستمر في العيش عاديا ( رجل) ولم يكشف عن أي رغبة في العيش كإمرأة الى أنه تلقى العديد من التعليقات السلبية و الهجومات المهينة حول الشواذ والمتحولين جنسياً ، واتهم الصحف بكتابة الأكاذيب ، وقال إن قرار تغيير الجنس كان قرارًا شخصيًا و ليس من الضرورة تفسير أي شيء لأحد.

وإذ صرّح "ماتياس اسيناتو" رئيس السجل المدني لمحافظة "سالتا" الأرجنتينية: "هذه إساءة واضحة واستغلال لحقوق التقاعد وقانون الهوية الجنسية".



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