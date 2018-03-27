"الفينير".. أسنان جميلة وابتسامة مشرقة..ولكن!

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

الضحكة لها مفعول السحر فى التأثير على الآخرين..ومن هنا انطلقت الفتيات بشكل مفاجئ يبحثن عن وسائل وتقنيات لتبييض الأسنان، بعدما وُجدن نجمات هوليود ومن بعدهن النجمات العرب يتنافسن على الأسنان الأكثر بياضاً، والآن اصبحت موضة "ابتسامة المشاهير" هدفا للباحثين عن الأسنان ناصعة البياض وحلاُ للكثير من مشاكل الأسنان، وأصبحت الابتسامة التي كانت حكرا على نجوم هوليوود ذات صيت ذائع بين مختلف طبقات المجتمع ومختلف الأعمار في العالم العربي.

لكن جدل كبير يحوم حول هذه الابتسامة معشوقة الكثيرين..مع تنوع طرق الحصول عليها..هل من مساوئ لها؟ هل تضر بصحة الفم والاسنان؟ هل من مضاعفات لها؟.

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