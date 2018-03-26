للبطالة مردود مادي يفوق مردود العمل بألمانيا

أخبار الآن | برلين - المانيا (وكالات)



لن تستطيعَ بتاتا ان تمارسَ حياتك بشكلٍ طبيعي من دونِ عملٍ ودخلٍ مادي... جميعنا يعلم ذلك .. لكن في المانيا الوضعُ مختلف..

اذ كشفت مجلة “فوكوس” الألمانية في تقريرٍ لها أن العاطلينَ عن العمل في ألمانيا يحصلونَ على دخلٍ أكبر من العاملينَ أنفُسَهُم.

واضافت المجلة لألمانية، بأن عائلة شخصٍ عاطل عن العمل مؤلفة من 4 أشخاص، يتبقى لديها في بعضِ الأحيانِ مالٌ في آخرِ الشهر أكثر من شخصٍ عاملٍ مسؤولٍ عن نفسِ العدد، حيث يحصلُ العاملُ على دخلٍ شهري لا يقل عن 2540 يورو، قبلَ اقتطاعِ الضرائب، لتغطيةِ احتياجاتِ عائلةٍ بهذا العدد، ليتساوى مع حجمِ المساعداتِ المالية الشهرية التي يحصلُ عليها العاطل، فيما تحتاجُ عائلة مؤلفة من 5 أشخاص لمبلغٍ لا يقلُ عن 3300 يورو.

وأوضحت أن معونة البطالة لشخصين ( الأب والأم) وطفلين تبلغ 1928 يورو في المتوسط، منها مبلغ 1284 يورو يصرف كراتب والباقي لإيجار المنزل، وغير ذلك.

يذكر أن الحكومة الألمانية رفعت في نوفمبر 2017 رواتب العاطلين عن العمل في، ليصبح راتب الشخص الأعزب 416 يورو بدلا من 409، فيما أصبح راتب الأزواج 374 يورو لكل زوج، أما للأطفال فقد أصبح 270، وذلك للأطفال تحت 6 سنوات، و296 للأطفال من 7 حتى 14 سنة، وللأطفال من 15 حتى 18 عاما، 316 يورو.



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