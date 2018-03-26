قط جائع يشارك صاحبه الطعام في لقطة طريفة (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة



نشرت امرأة كندية شريط فيديو، صورته في الرابع من أغسطس/ آب الماضي، يوضح سلوك قطها اللطيف داخل المنزل، وردة فعله بعد الشعور بالجوع، وهو ما أجبره على مشاركة صحن الحبوب والحليب مع صديق صاحبته.

في التفاصيل، يظهر الفيديو شخصا يحمل صحنا، والقط يحاول تفحص ما هو موجود في هذا الصحن، فيكتشف الحليب، ثم يحاول لعق القليل منه بقوة.. ولا يبدو أن صاحب الصحن منزعج من مشاركة وجبته مع القط الجائع، وفق "rumble"..

كيف تتعامل القطط مع الطعام؟

1- القطط البالغة، لا تستطيع هضم اللاكتوز، لذلك يجب تجنب إطعامها الحليب ومشتقاته

2- لا تميز المذاق الحلو للطعام

3- تنفر القطط من رائحة الحمضيات، مثل الليمون والبرتقال. تمتلك القطط ثلاثين سناً، وتبدل أسنانها اللبنية بأسنانٍ دائمة..

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