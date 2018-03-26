شخص واحد يمنعك من دخول عالم الأثرياء

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



كشفت دراسة عن أن علاقتك بالآخرين لا تؤثر فقط على حالتك النفسية بل على دخلك الشخصي أيضًا.

معدو الدراسة وبعد دراستهم العادات اليومية للأثرياء لمدة 5 سنوات، قالوا أن هناك صنفا واحدا من البشر يكرهونه الأثرياء ويتجنبون صداقته، وهو المتشائم.

ذكر ت الدراسة ايضا أن 86% من الأثرياء الذين تم دراسة سلوكهم ، يميليون للأشخاص ذوو التفكير الناجح، بينما يحاولون تجنب الأشخاص السلبيين

وأكد كورلي في كتابه "Change Your Habits, Change Your Life" أن الأثرياء العصاميين، انتقائيين بشدة للأشخاص الذين يتواجدون برفقتهم، حيث ويقول: "يحرص الأثرياء دائما على البحث عن الأشخاص الذين يملكون هدفا واضحا لحياتهم، ومتفائلون بطبعهم، ويملكون نظرة إيجابية للحياة بشكل عام، ومتحمسون لها".

وذكر توماس كورلي، أن 86% من الأثرياء الذين درس يومياتهم، يميليون للأشخاص ذوو التفكير الناجح، بينما يحاولون تجنب الأشخاص السلبيين، وفسر كورلي ملازمة الأثرياء للمتفائلين دائما، بأن "النجاح على المدى الطويل من الممكن تحقيقه، عندما يكون لديهم نظرة عقلية إيجابية".



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