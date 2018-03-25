مشاهير دخنوا السجائر في السر لسنوات (صور)

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة



يحافظ الكثير من المشاهير على منظرهم الخارجي، وعلى صحتهم، وقوامهم.. كما يعتبرون أن الأسنان هي عنوان الإبتسامة، رغم ذلك لم يتغلبوا عن حبهم عن التدخين، وحاولوا ممارسة هذه العادة سرا، حتى لا ينفضح أمرهم،

تعرف على هؤلاء المشاهير الذي أقلع البعض منهم، فيما مازال البعض الآخر يدخن سرا.. وفق موقع (Ranker).





David Beckham

يستمتع لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام بالسيجار الكوبي، على الرغم من معاناته من مرض الربو.

Katie Holmes

يقال إن "كاتي هولمز" تركت التدخين عندما تزوجت من "توم كروز" ، لكن لا تبدو أنها أقلعت عن السجائر إلى الأبد. فمنذ الطلاق ، يشاع أنها تستمر في التدخين أحيانا..

Walt Disney

بدأ والت ديزني بالتدخين في سن المراهقة حينما كان يعمل كسائق سيارة إسعاف خلال الحرب العالمية الأولى، لكنه في النهاية خضع للإدمان على التدخين مدى الحياة، في نهاية المطاف توفى بسرطان الرئة في عامه 65.

barack obama

بدأ الرئيس الأمريكي السابق" باراك اوباما " التدخين منذ العاشرة من عمره، وإستمر على ذلك النمط طوال فترة رئاسته، وكان يدخن من سبعة إلى ثمانية سجائر في اليوم، كان يفضل ( مارلبورو رادس)، في عام 2008 ، وعد زوجته ميشيل بترك التدخين مقابل دعمها له للحصول على المنصب الرئاسي.



Kris Jenner

كانت "كريس جينر" ، التي تنتمي لعائلة كارداشيان ، تدخن في خزانة الملابس ، إلا أن تم ضبطها من قبل عائلتها، فوعدت أهلها بالإقلاع، لكن مع ذلك ما زالت تدخن لكن سرا..





Angelina Jolie

رصدت الممثلة أنجولينا جولي وهي تدخن السجائر ، رغم خضوعها لجراحة وقائية لمنعها من الإصابة بسرطان الثدي والمبيض.



George W. And Laura Bush

تخلى كل من "جورج دبليو بوش" و "لورا بوش" عن التدخين في الماضي. لكن كتبت الكاتبة كيت أندرسون باور في كتابها، أنه أحد موظفي البيت الأبيض رأى الرئيس والسيدة الأولى يدخنان السجائر بعد العشاء.





Gwyneth Paltrow

تعترف "غويننث بالتر" أن التخين من عاداتها السيئة، على الرغم من نمط حياتها المتسم بالنظام الصحي الجيد..

Paula Deen

كشفت الطاهية "باولا دين" للدكتور "أوز" أنها مدخنة منذ 50 عامًا، تدخن علبة واحدة و نصف في اليوم الواحد، وفي بعض الأحيان تدخن في الأماكن العامة.



Anne Hathaway

يشاع أن الممثلة "آن هاثاواي" كانت مدخنة سرية لسنوات ولكنها أقلعت عن ذلك نهائيا..

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