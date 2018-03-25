كلبان مدللان على متن رحلة فاخرة

أخبار الآن | هونغ كونغ - الصين (وكالات)

رحلة الى اليابان بطائرةٍ خاصة ..ووجباتٍ فاخرة...وفنادق واستجمام ..انها ليست رحلة لرجلِ اعمالٍ شهير او وزير ..انها رحلة باهظة التكاليف لكلبين مدللين..

دينغ دونغ وفان فان ...هما كلبانِ ينعمانِ بحياةٍ مليئةٍ بالرفاهية يحسدهما عليها الكثيرُ من البشر...مالكتهما وهي نائبة رئيسِ شركةٍ للمنسوجات والملابس في هونغ كونغ، اصطحبتهما على متنِ رحلةٍ خاصة لقضاءِ عطلةٍ غيرِ اعتيادية باليابان.

الرحلة تتضمن السفر على متن طائرة خاصة، حيث يمكن اصطحاب الحيوانات الأليفة على متنها عوضاَ عن وضعهم في خزانة الأمتعة كما هو معتاد بالرحلات الاقتصادية العادية.

وتمتعَ الكلبان بأكلِ الوجباتِ فاخرة من سمك السلمون المشوي والدجاج على متنِ الرحلة الخاصة.

وتقول مان التي أنفقت 30 ألفَ دولارٍ أمريكي على رحلة دينغ دونغ وفان فان إلى أوساكا في اليابان العام الماضي.

وبدأت شركة لايف ترافل في هونغ كونغ تنظيم رحلات للكلاب وأصحابها العام الماضي من هونغ كونغ إلى اليابان. وفي الرحلات التجارية توضع الحيوانات الأليفة عادة في مخزن الأمتعة أما على الطائرات الخاصة فيمكن للكلاب الصغيرة الجلوس مع أصحابها بينما يمكن للكلاب الأكبر الاستلقاء على الأرض.

وتبدأ رحلات الحيوانات الأليفة من 70 ألف دولار هونغ كونغ لقضاء أسبوع في أوكيناوا باليابان. وتقدم الوجبات والمياه للكلاب وملاكها وبعد الوصول إلى وجهتهم ينقلون إلى أماكن إقامة يسمح فيها بتواجد الحيوانات الأليفة.

وينمو معدل إنفاق المستهلكين على حيواناتهم الأليفة بواقع نحو 20 في المئة سنويا في الصين وستبلغ قيمة هذا السوق سبعة مليارات دولار بحلول 2022.



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