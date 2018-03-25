قانون يحظر الـتأخر في العمل بعد انتهاء الدوام

أخبار الآن | سول - كوريا الجنوبية(وكالات)



موظفو العاصمة الكورية الجنوبية سول هم الاسعد حاليا ؟ لماذا ؟ بسببِ قانونٍ جديد يحظرُ عليهم التأخرَ في العمل بعد انتهاءِ ساعاتِ دوامهم الرسمية .

اذ أعلنت حكومة العاصمة الكورية الجنوبية، سول، مؤخرا عن خطةٍ طموحة يتمُ تنفيذها على 3 مراحل بهدفِ إجبارِ الموظفين على مغادرةِ أماكنِ العمل في أوقاتِ الدوام الرسمية وتقليلِ عددِ ساعاتِ العملِ الإضافية في القطاعِ العام.

ووفقا للخطة الكورية الجديدة سيتمُ إغلاقُ أجهزةِ الكمبيوتر بشكلٍ أوتوماتيكي يوم الجمعة من كلِ أسبوع الساعة الثامنة مساء، ليتمكنَ الموظف من الاستمتاعِ بعطلةِ نهاية الأسبوع بعيدا عن توترِ وضغطِ العمل.

البداية ستكون يوم الجمعة (23 مارس) في مبنى بلدية سول، وفقا لتقارير صحفية محلية.

أما البداية للرسمية للمرحلة الأولى ستكون يوم 30 مارس، حيث سيتم إلزام الموظفين بمغادرة العمل الساعة 8 مساء.

المرحلة الثانية ستكون في يومي الجمعة الثاني والأخير بشهر أبريل حيث سيكون إغلاق الأجهزة إجباريا الساعة السابعة والنصف مساء.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج، والتي ستشهد تعميم التجربة على جميع المؤسسات والهيئات الحكومية في سول، ستبدأ مع شهر مايو وسيتم إغلاق جميع أجهزة الكمبيوتر بحلول السابعة مساء.

وبحسب تقارير محلية فإن الموظف الكوري يعاني خللا في قدرته على خلق توازن بين عمله واستمتاعه بحياته، إذ يعمل الموظف الحكومي في كوريا الجنوبية أكثر من 2700 ساعة سنويا في المتوسط، وهو معدل مرتفع للغاية بالمقارنة مع الموظفين الحكوميين في بقية الدول المتقدمة.





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