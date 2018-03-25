صور جديدة لفريق الـ "بيتلز" البريطاني تباع بأثمنة باهضة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

التقط المصور الشاب "مايك ميتشل" الصور للرباعي الغنائي اي فريق "البيتلز" عند وصولهم لحفل مدينة "بالتيمور" والعاصمة الأمريكية واشنطن عام 1964 خلال مؤتمرات صحفية قبل بدء العرض وعلى خشبة المسرح..

المصور "ميتشيل" الذي يبلغ من العمر 18 سنة التقط هذه الصور في إضاءة طبيعية، ولم يكن بمقدوره شراء إضاءة للكاميرا التي كان يستخدمها، كما قال "ميتشيل"، "كنت متحمسا جدا لأن أحصل على شيء فريد قدر استطاعتي"، وفق موقع "BBC"..





هذه الصور التقط أغلبها خلال أول حفلين للفرقة بالولايات المتحدة، وبيعت ضمن أكثر من 350 صورة لم تعرض للفرقة من قبل، ووصل سعرها لـ 253 ألفا و200 جنيه إسترليني في المزاد..

وقال "بول فيرويذر"، مسؤول دار المزادات، إنها "مجموعة صور مذهلة... وتبرهن أن سوق فرقة "البيتلز" لا يزال قويا كما كان في الماضي"، وفي ذات السياق اشترت دار أوميغا للمزادات مجموعة من 413 صورة "نيغاتيف" مع حقوق النشر مقابل 253 ألفا و200 إسترليني، أما صورة سيارة "جورج هاريسون"، وهي "مرسيدس إيه إم جي" السوداء التي اشتراها عام 1984، مقابل 43 ألفا و200 جنيه إسترليني، فقد نالت حصة الأسد من المبيعات..

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