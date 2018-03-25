حقائب ربما تنقذ أطفال المدراس في أمريكا من الرصاص الغادر

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

مع تزايد وقوع عمليات إطلاق النار في المدارس الأمريكية وتقلص الفترات الفاصلة بين وقوع كل حادث قاتل وآخر، يحاول الاباء قدر المستطاع إنقاذ فلذات كبدهم من الرصاص الطائش عبر اختراعات تقيهم ذلك..

في هذا الخضم، بدأت "مدرسة فلوريدا المسيحية"، في منح الاباء حلولا من هذا القبيل، إذ منحتهم الخيار لشراء صفائح بلاستيكية صلبة، يمكن وضعها داخل حقيبة الظهر، وهي تمتلك قوة كبيرة في صد الرصاص، وفق صحيفة "تلغراف"..





في نفس الوقت، تم طرح العديد من الحلول عبر الانترنت، مثل قلنسوات وسترات مضادة للرصاص، ولأن السبيل في النجاة يكاد يكون منعدما في حالة الهجوم بالرصاص داخل المدارس، فهذه الألواح البلاستيكية جذبت أنظار وسائل الإعلام، خصوصا بعد عملية إطلاق النار التي وقعت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بمدينة لاس فيغاس، والتي قتل خلالها 60 شخصا..



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