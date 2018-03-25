أمام الجمهور.. ثعبان كاد ينهي حياة مدربه الهندي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



تعرض مدرب هندي لحادث لم يكن في الحسبان حينما أطبق عليه ثعبان هائج وكاد يخنقه بقوة وبدون هوادة..

هذا الحادث تم تصويره في ولاية "أوتار براديش"، يوم 20 مارس/ آذار الجاري، حيث لم يتمكن المدرب من كبح جماح الثعبان الضخم، وحاول، قبل أن يلتف على عنق مدربه في محاولة لخنقه.





لكن الأخطر في الأمر، هو أن المدرب ظل يصارع الثعبان لوحده، في الوقت الذي اعتقد فيه الجمهور أن ما يجري هو جزء من العرض، ولم يقدم أحد على إنقاذه، وبعد مقاومة المدرب للثعبان، انهار كليا بسبب عجزه عن التنفس، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

واثر سقوطه، شعر الحضور أن هناك التباسا في الأمر، فهب 3 من الرجال لمساعدته، وتخليصه من قبضة الثعبان، ثم نقله إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج..

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