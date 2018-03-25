أشخاص يجب عليهم ترك القيادة.. لأخذ دروس إضافية لصف السيارات

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



مما لا شك فيه أن هناك مشكلة حقيقية في فهم بعض السائقين لحقوق السائقين الاخرين و يظهر هذا جليا في قضية صف السيارات بشكل سليم، فعادة ما يقوم البعض باحتلال مساحة اصطفاف تكفي لسيارتين، فيما يقوم البعض الآخر بصف السيارة بشكل عرضي أو حتى إهمال الخطوط المرسومة، كلها مشاكل يواجهها السائقون كل يوم، لكن هل سبق وصادفت هذا النوع من السائقين في حياتك؟

1- من الواضح أن هذا الشخص، لا يدرك جيدا منطق المساحات، وأن الموقف هو للجميع ليس مخصصا لعربيته فقط ..

2- صاحب هذه السيارة الكبيرة، اعتقد أنه خرق القانون فقط بوضع سيارته في مكان لذوي الحاجات الخاصة، لكن لم يدرك أنه كسر ممتلكات الدولة كذلك..

3- من المؤكد أنها سيارة غريبة الأطوار، لكن يبدو أن صاحبها هو أكثر منها غرابة..









4- لا يعترف هؤلاء الأشخاص أصحاب هذه السيارات بالحدود المرسومة



5- حينما سترى هذه الصورة ستفكر مليا كيف استطاع صاحب هذه السيارة ركنها في هذا المكان؟ وحتما لن تتمكن من إيجاد الجواب..







6 - هذا الشخص لم يلحق أضرارا بسيارته بل حطم البناية، ومن الأكيد أنه سيعتزل القيادة بعد هذا الحادث المخيف.. لأنه يجهل تماما منطق صف السيارات.





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