ما هي تفاصيل خاتم زفاف الأمير "هاري" و "ميغان"؟

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة



أعلن قصر "كنستغتون"، الخميس 22 مارس/ آذار، عن بدء طبع دعوات حفل زفاف نجل ولي عهد بريطانيا، الأمير "هاري" والممثلة الأمريكية "ميغان ماركل"، وتم طبع 600 دعوة زفاف، من بينها 200 للأصدقاء المقربين للأمير "هاري" و "ميغان"..

أما فيما يخص "خاتم الزفاف" فمن المتوقع أن تتبع مراسم زفاف الأمير هاري تقاليد ملكية عمرها نحو قرن من الزمان، وذلك بإهدائه خاتم الزواج المصنع من الذهب الويلزي النادر، وفق موقع "foxnews"..



وفي الواقع، استخدم أعضاء العائلة المالكة الذهب في صناعة خواتم الزواج منذ زواج جدة الأمير هاري الملكة الأم من دوق يورك في 26 أبريل نيسان 1923، ثم اتبع هذا التقليد عند زواج الأمير "فيليب" والملكة "إليزابيث" الثانية، حتى أصبح عادة تتبع في كل الزيجات الملكية.







الجدير بالذكر، أنه وحسب صياغ منجم "كولغو"، فإن خاتم زواج الملكة صنع من كثلة من الذهب الويلزي الخالص المستخرج من منجم "كولغو سانت ديفيد" الذي توقف عن العمل، وهذا نفسه ينطبق على الأميرة "مارغريت" والأميرة "أنا" والأميرة "ديانا" والأمير تشارلز ودوقة كارنويل، حيث استخدم الذهب في خواتمهم جميعا..

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