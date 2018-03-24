شاهد.. قطط تدافع على مملكتها الصغيرة بإستماتة (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

تعد القطط من أكثر الحيوانات الأليفة المرغوبة في العالم، مع ذلك، هناك الكثير من الأمور التي لا يدركها الناس عنها. هذه الحيوانات تجمع بين اللطف والشراسة أحيانا لكنها تظل محبوبة طول الوقت ومرغوب فيها.. ظهرت القطط في هذا الفيديو، وكأنها تحتمي بقلعة من ثلج صنعتها بنفسها، وتدافع عليها باستماتة، ويتبين أنها حريصة على ذلك، حيث تقوم بطرد اليد التي تمتد إلى نوافذ القلعة التي صنعتها بنفسها.. شاهد الفيديو:





فما هي أغرب المعلومات التي لا تعرفها عن القطط؟

1- قطط في أطباق: يعتقد معظم الناس أن دولا آسيوية تأكل لحم الكلاب. ومع ذلك، هناك ما يقرب من أربعة ملايين قط يتم تناولها سنويا في جميع أنحاء آسيا.

2- القطط لا تحب السكر: القطط ليس لديها شهية لتناول الحلويات، مثل الكلاب. واستنتج علماء أن القطط حدث لديها طفرة في مستقبلات الطعم، ما أدى إلى إزالة الرغبة الشديدة للسكريات..

3- القطط لها أرواح عدة: يسود اعتقاد في اليابان أن القطط لديها قدرة على أن تتحول إلى أرواح ذات قوى خارقة. ووفقا للبوذية؛ فإن جسم القط هو مكان مؤقت لراحة الأشخاص الروحانيين..

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