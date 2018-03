بعد عشرين سنة.. هكذا أصبح نجم سلسلة أفلام "المومياء"

من منا لا يتذكر بطل سلسلة أفلام "The Mummy"، الشاب الشهم الذي يتمتع بجسد ممشوق ومفتول العضلات؟ هذا الممثل الأميركي الكندي "براندان فريزر" (49 عاماً) الذي غاب فترة عن الأضواء، رصدته عدسات الكاميرا برفقة عائلته على شاطئ جزيرة "باربادوس" حيث يقضون إجازتهم..

الممثل اشتهر في العام 1997 بدوره في فيلم "Georges Of The Jungle" حيث كان يتمتّع بمؤهلات جسمانية رائعة.. بالإضافة إلى بطولته في سلسلة أفلام "The Mummy"، حيث ظهر في الصور على الشاطئ بشكل مختلف تماما، حيث اكتسب الكثير من الوزن الزائد..



وتأتي هذه الصور بعدما كشف الممثل الهوليوودي لمجلّة GQ أنّه "خرّب" جسده من خلال القيام بالكثير من المشاهد الخطرة في أفلامه ما أدى إلى خضوعه لعمليات جراحية عدة..

