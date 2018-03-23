"مرسيدس" تتألق من جديد.. تعرف على روعة سيارة "مايباخ"

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

"مايباخ من موديل "بولمان".. هو عنوان الرفاهية الجديد لسيارات شركة "مرسيدس"، الذي يصل وزنها إلى 3.6 طن، أما كلفتها فتبلغ 630 ألف دولار، أما لحماية الشخصيات الهامة داخل هذه الـ "ليموزين" الفارهة، يمكن تزويدها بالدروع..

في الواقع رغم رحابتها في الداخل، فالسيارة تستطيع استيعاب 4 شخصيات "VIP"، حيث تم تزويدها بمحرك "في 12"، وقدرة 630 حصانا، وهو ما يمكنها من الانطلاق بسرعة من الصفر إلى "مئة كيلومتر" في الساعة، وذلك في غضون 6.5 ثوان، بحسب موقع "سي نت"..

وذهبت سيارة "مايباخ" إلى أكثر مما يتوقعه محبو سيارات مرسيديس، إذ يمكن الفصل بين الشخصيات المهمة داخل السيارة وسائقها بحاجز يعمل بالكهرباء، كما تحوي كاميرات تبث الطريق والأجواء الخارجية للركاب.



بالحديث عن المقصورة الخلفية، فهي مزينة بمقاعد فائقة الراحة بخاصية تعديل الوضعية حتى 43.5 درجات، ومساند كهربائية للأرجل، ونافذة كبيرة وسطية ذات تحكم كهربائي، بالاضافة أنها تمتلك خاصية التعتيم الإلكتروني بضغطة زر فقط..

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