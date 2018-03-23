"ضغطة بنزين" بالخطأ.. كادت أن تحصد الكثير من الأرواح (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

تحتاج قيادة السيارة في الشارع للعدبد من الحذر والتيقظن فأي سلوك غير مدروس قد يؤدي إلى نتائج وضحايا، وفي موضوع ذي صلة أظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة في بريطانيا، لحظات مروعة، حصدت ضحية خلال حادثة سير، نتيجة خطأ فادح لسيدة في الثامنة والستين من عمرها، كانت تقود سيارتها بدون نظارت طبية..

في التفاصيل، وكما أوضح الفيديو، انحرفت السيارة وهي من طراز "فورد فوكس"، صوب الرصيف، جراء ضغط السائقة على دواسة البنزين عوض الفرامل، مما أدى إلى مقتل سيدة تبلغ من 44 سنة من العمر فورا، وجرح آخرين، وفق ما نقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.



ولولا لطف الأقدار، لوقع عدد أكبر من الضحايا بحسب المصدر، أما العقاب فكان الحكم على المذنبة التي انحرفت عن مسارها بالسجن لمدة 28 شهرا، الجدير بالذكر أن السيدة لم تكن ترتدي نظارات وقت الحادث، على الرغم من انها تعاني من ضعف في البصر..



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