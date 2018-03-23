شاهد عملية إنقاذ حيوان "كوالا".. سقط في ورطة بأستراليا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

في شوارع ولاية "كوينزلاند" الأسترالية قضى حيوان "الكوالا" قرابة يومين معلقا على عمود كهربائي بعدما صعد ثم أصيب برهاب من الطريق، فخاف من النزول إلى الأرض، إلى أن تم إنقاذه، ونشر الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) فرع أستراليا، فيديو من ولاية كوينزلاند يظهر لحظة إنقاذ هذا الحيوان الصغير الخائف..

من المؤكد أنك تعرف هذا الحيوان، لكنك حتما لا تعلم الكثير عن بعض المعلومات الطريفة على عليه، إليك بعض الحقائق الغريبة جدا والتي صرحت بها "ناشونيل جيوجرفيك"..

1- تأكل دببة "الكوالا" ما يقرب من نصف كيلو إلى كيلو يوميا من أوراق شجر "الأوكاليبتوس"، وهي أوراق سامة جدا، ومن الصعب هضمها، لكن الجهاز الهضمي للكوالا ملائم لهذا النوع من الغذاء، حيث يقوم باستخراج كل الطاقة المخزنة في تلك الاوراق، وإبطال مفعول السم الموجود فيها..

2- تخيل صوت تجشؤ عال جدا لدرجة قد تذهلك تماما يتبعها شخير عال كصوت الخشخشة و الأن تخيل هذين الصوتين معاَ !! هذا بالضبط صوت الكوالا..

3 - لفترة طويلة من الزمن كان يعتقد أن الكوالا نوع من أنواع الدببة و يصنف على ذلك ولكن حديثة تم ادراجة تحت فئة الجرابيات كالكنغر.



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