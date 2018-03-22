مبارزة بين طباخ وسرطان بحر في أحد مطاعم ماليزيا (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (روميو موسى)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر "سرطان بحر" أو ما يعرف ايضا باسم "السلطعون" يدافع عن نفسه بسكين مطبخ في وجه طباخ داخل أحد أحواض المطابخ.

إقرأ أيضا: هل يمكن زرع بذور الحب أو جعل أحدهم يقع في الحب؟ (دراسة)

ويظهر الفيديو شجاعة سرطان بحر في الدفاع عن نفسه طمعا بالبقاء على قيد الحياة، إذ ظهر في الفيديو ممسكًا بسكين يدافع بها عن نفسه ضد عدوه البشري المسلح بسكين مطبخ ضخمة، وفي مشهد مؤثر يظهر سرطان البحر وهو ينقل السكين من مخلب الى آخر.

وبحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، لم يأبه سرطان البحر المسكين بكونه محاصرًا في حوض المطبخ دون مجال للفرار، ووقف منتصبًا والسكين بين مخلبيه.

ومع ذلك بعد بضع ثوانٍ من المبارزة الشاقة مع الطاهي، خارت قوى الكائن البحري المسكين، وترك السكين، ليعتمد على دفاعاته الطبيعية.

وشوهد من خلال الفيديو، سرطان البحر المثابر هذا وهو يلوّح بمخالبه في وجه الطاهي، محذرًا إياه من الاقتراب، ولكن في النهاية استسلم لقدره واتخذ وضع الاستسلام رافعًا مخالبه في الهواء.

تم تصوير لقطات المبارزة في ماليزيا الأسبوع الماضي، وقد حققت مشاهدات مرتفعة جدا على منصات مختلفة.

الصورة من موقع "الدايلي مايل"

للمزيد:

وفاة امرأة خلال علاجها بلسع النحل

أسرع وأسهل طريقة لتحضير كيك الشوكولا (فيديو)