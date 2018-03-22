تمارين التمدد للحصول على جسم مثالي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

يخشى العديد من الأشخاص القيام بالتمارين الرياضية خوفا من صعوبتها أو الألم الذي تسببه، ولكن تمارين التمدد الخفيفة غير مؤلمة ولا تسبب أي مشاكل أو مضاعفات بل على العكس من ذلك الالتزام بالقيام بتمارين التمدد يوميا سوف يساعدك على رفع كفاءة جسمك وعضلاتك ويحسن من مستوى الصحة.



1 - ماهي تمارين التمدد

2- لماذا يجب أن نمارس رياضة التمدد ؟

3- ما هي فوائد تمارين التمدد؟

4- كيف تتم ممارسة هذه التمارين ؟

5- هل كلنا علينا ان نقوم بتمارين التمدد؟

6 - هل أن تمارين التمدد أساسية للرياضيين قبل الانخراط في مبارياتهم؟

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