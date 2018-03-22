الأمير محمد بن سلمان حديث السعوديين على تويتر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

أشعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تويتر عالميا بعد ظهوره على القناة سي بي إس الامريكية في أول مقابلة لولي عهد سعودي على إذاعة أمريكية منذ عام 2005.

وتصدر وسم #ولي_العهد_علي_قناه_CBS قائمة تويتر العالمية، إذ ظهر اسم ولي العهد في أكثر من 100 ألف تغريدة باللغتين العربية والانجليزية في الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وانقسم المغردون انقساما شاسعا في قراءتهم للمقابلة.

فمن جهة، علت أصوات المغردين السعوديين الذين رأوا في المقابلة ظهور "فخر" و"قائد" السعودية، على حد تعبيرهم.

وتداول السعوديون مقاطع مسجلة لأجوبته حول قضية حقوق المرأة السعودية وإصراره على أن "لا شيء يوقفه إلا الموت فقط"، وهي أجوبة وصفوها بالانفتاح والتطور.

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