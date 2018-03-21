ما الذي أبكى مذيعة أخبار الآن مباشرة على الهواء في يوم الأم؟

...

روناك محمد .. سيدة من أكراد العراق ، بدأت مشروعا صغيرا لبيع خبز رُقاق كردي تقليدي قبل أربع سنوات، و لم يخطر على بالها أن مشروعها الذي عاونتها فيه نساء العائلة سيصبح مؤسسة مزدهرة في وقت قصير نسبيا. المزيد في سياق التقرير التالي بدأ المشروع بعمل الرُقاق أو الصاج وهو خبز كردي تقليدي يفضل الأكراد تناوله لاسيما ذوي الدخول المنخفضة لأن هذا النوع من الخبز يمكن أن يبقى جافا وصالحا للأكل لفترات طويلة وبمجرد رشه بالماء يعود طريا قبيل أكله. وقالت مالكة المشروع روناك محمد (32 عاما) "في البداية كان عملا صغيرا. زوجي كان يعمل في سوق تجاري وأنا كربة منزل كنت مُعتادة على عمل خُبز الرُقاق في البيت. وعندما لاحظت أن معظم الأُسر توقفت عن عمله واستبدلته بالخبز المحلي قلت لنفسي: لماذا لا أبدأ في بيعه؟. لذا بدأت مشروعي الصغير وزوجي ساعدني بالتوزيع على الأسواق التجارية مُستخدما دراجة نارية. وعندما بدأنا المشروع في عام 2010 كنا نخبز كيس طحين واحد بزنة 50 كيلوجرام يوميا. والآن نخبز ما بين 15 و20 كيسا يوميا وبدأت روناك محمد مشروعها في البيت ثم أصبح مخبزها الضخم الآن يقع في وسط مدينة السليمانية وله فروع في ا