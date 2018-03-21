ما الذي أبكى مذيعة أخبار الآن مباشرة على الهواء في يوم الأم؟
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
برنامج "اليوم" الذي تقدمه قناة "الآن"، يتناول أخبار مختلفة وذات أهمية بالغة، كما ويواكب آخر المستجدات في الرياضة والاقتصاد و الفن والترفيه والمرأة والصحة والعلوم و التكنولوجيا و...
حلقة اليوم أي 21 آذار/مارس حيث يصادف عيد الأم، قدمتها المذيعة روناك عادل، وهي أم لطفلتين، أم ككل الأمهات العاملات قدمت الى القناة لتأدية عملها، وخلال تقديمها لفقرة خاصة عن عيد الأم ضمن برنامج "اليوم"، تفاجأت بدخول طفلتيها التوأم حاملتان الورد وقدمتاه لها للمناسبة، ما ترك أثرا بالغا فيها ولم تتمكن من تمالك نفسها على الهواء مباشرة وبدت شديدة التأثر فانهمرت دموع الفرح على خديها أثناء ضمها لطفلتيها.
هذا الموقف المفاجئ والعفوي أفرح كل العاملين في القناة فصفقوا بشكل حار.
أسرة أخبار الآن تتوجه بالمعايدة الى كل متابعيها والى كل الامهات في العالم.
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