المطرب محمد دقدوق يغني لست الحبايب في عيدها

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

اليوم .. يحتفل العالم بعيد الأم تمجيداً لجهود كل أم ٍ حمِلت وأنجبت وسهرت الليالي للقيام بدورها مع اسرتها تجاه أولادها من الصغر إلى نهاية العمر.

ويعد الإحتفال بعيد الأم من الإحتفالات التى ظهرت فى القرن العشرين ، اذ تقوم الدول بتكريم الأمهات تقديرا لدورهن فى تربية الأبناء وتأثيرهن على مجتمعاتهم ، ويختلف تاريخه من دولة لأخرى ، حيث يأتي الإحتفال بهذا اليوم في العالم العربي يوم الحادي والعشرين من شهر اذار مارس من كل عام بينما يختلف فى الدول الأوربية أو حتى الأفريقية.

وبهذه المناسبة تستضيف اخبار الآن المطرب السوري محمد دقدوق الذي يعرفه الجميع على ان صوته جميل..ونحن منذ بداية البرنامج استمعنا لصوته وهو يغني للأم . صوته طربي بامتياز..احساسه مرهف بامتياز..يحاول منذ ان ظهر في برنامج الهواة ستار اكاديمي ان يشق طريقه في مجال الفن بخطى ثابتة..مازجا الكلمة المختارة بدقة مع الالحان القوية..

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