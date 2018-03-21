العالم العربي يحتفل بعيد الأم

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

هي تعزية في الحزن.. رجاء في اليأس.. قوّة في الضعف.. هي ينبوع الرأفة والشفقة والغفران.

هي اول مُدرِّسة ومَدرسة ..تـَمنح العطاء دون مقابل.. التضحية دون ألم ..تعطي دون حساب ويكفيها فقط أن تـَشعر بنجاحك.

اليوم .. يحتفل العالم بعيد الأم تمجيداً لجهود كل أم ٍ حمِلت وأنجبت وسهرت الليالي للقيام بدورها مع اسرتها تجاه أولادها من الصغر إلى نهاية العمر.

ويعد الإحتفال بعيد الأم من الإحتفالات التى ظهرت فى القرن العشرين ، اذ تقوم الدول بتكريم الأمهات تقديرا لدورهن فى تربية الأبناء وتأثيرهن على مجتمعاتهم ، ويختلف تاريخه من دولة لأخرى ، حيث يأتي الإحتفال بهذا اليوم في العالم العربي يوم الحادي والعشرين من شهر اذار مارس من كل عام بينما يختلف فى الدول الأوربية أو حتى الأفريقية.

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