عصابة مخدرات: اشترِ كمية جيدة واحصل على تخفيض

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

سارعوا لاستغلال فرصة التخفيضات...كثيرا ما نرى هذه العبارة على واجهة متاجر الملابس والاسواق ..ولكن هذه المرة استخدمت لتروج للمخدرات.

اعتقل الأمن الإيطالي نهاية الأسبوع المنصرم، ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بمدينة شمال البلاد، بسبب الاتجار في المخدرات..وأثارت الطريقة التي يعتمدها الموقوفون في بيع المخدرات استغراب رجال الأمن.

تقارير إعلامية قالت إن العصابة تقوم بتوزيع مطبوعات ترويجية و تشجيعية لكل من يقتني كميات مهمة، حيث يستعملون نفس طرق المتاجر الكبرى في الإعلان عن منتجاتهم

ونشرت الشرطة صوراً للمطبوعات التي كان أفراد العصابة يوزعونها على "الزبائن" بمدينة بادوفا شمالي البلاد، لدفعهم إلى اقتناء كميات كبيرة من مخدر الشيرا ومخدر الكوكايين.

وتقول المنشورات "كلما كانت الكمية المقتناة كبيرة كلما كانت الأسعار أقل".

في منشو رآخر أكثر طرافة وردت عبارة "سارعوا لاستغلال فرصة" التخفيضات.

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